Al ver la nueva apariencia de Charlotte en la pantalla del programa Implacables, los usuarios de la redes no pudieron evitar hace comentarios críticos y algunos agresivos.

"Me hice varios retoques estéticos a los 19 años. Una rinoplastia en la nariz, una cosa muy chiquita porque no tenía ningún complejo, pero quería verme mejor. En los labios me puse relleno de ácido hialurónico, que es una sustancia que te inyectan sin anestesia, sólo te duermen la zona. Con el tiempo el producto se disuelve, no es algo fijo que queda para toda la vida. También me hice una lipo, que es algo que muchas modelos se hacen", detallaba Charlotte en una entrevista en 2016.

Con apenas 25 años, la joven cambió su fisonomía en varias oportunidades.

Una publicación compartida de Charlotte Caniggia (@chcaniggia) el 14 Sep, 2018

Una publicación compartida de Charlotte Caniggia (@chcaniggia) el 18 Jul, 2017

