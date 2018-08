Charly, polémico

Charly lanzó el insulto mientras cantaba “Inconsciente colectivo”, uno de los himnos del bicolor que también se popularizó en la voz de Mercedes Sosa.

Furor: En pocas horas, Charly García se convirtió en tendencia en las redes.

En una entrevista que el ex Sui Generis y Serú Girán le brindó a la revista Rolling Stones ya había cuestionado al líder de Cambiemos. “Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart. Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: ‘Alegría y poder’. Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: ‘¿Brindás con agua?’. Y me dice: ‘No quiero perder nunca el control’. ¡Andá!”, había sostenido.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, Charly había señalado en 2013: “Aunque no entiendo de política, pienso que como gobernante ella apoya bastante los derechos humanos, el arte y tiene una visión social que me parece bien. No te puedo decir que soy kirchnerista, pero me cae bien”.