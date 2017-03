Ciclista recorre el país por el uso legal del aceite de cannabis

Omar Martin tiene un objetivo firme: recorrer en bicicleta 20.000 kilómetros para concientizar, explicar y juntar firmas que ayuden a utilizar el aceite de cannabis para uso medicinal. En su trayecto el deportista pasó ayer por Villa la Angostura, en donde habló sobre esta iniciativa.

Omar difunde el libro "Sin Dolor", del doctor Marcelo Morante y Mariela Morante, que es un trabajo realizado por científicos a la vanguardia a nivel nacional en la investigación de las propiedades del aceite de cannabis.

Según explicó ayer en una entrevista realizada en FM Andina, "la idea de esta campaña surgió en General La Madrid, el pueblo del que soy oriundo y que busca convertirse en el primer lugar donde se cultive cannabis para uso medicinal.

"La iniciativa es que se pueda hacer el primer cultivo a nivel nacional de cannabis medicinal con el Estado presente, con el correspondiente apoyo científico y con un relevamiento de la trazabilidad del proyecto. Mi objetivo es juntar firmas por provincia para que el proyecto, que ya fue aprobado por Diputados, termine su recorrido en el Senado y sea ley nacional", aseguró Martín.

El viaje culminará con una concentración en el Obelisco junto a las organizaciones civiles a favor de esta modalidad medicinal, que se replicaría en la Universidad de La Plata.

Según los estudios en los cuales sustenta su cruzada, el cannabis sirve para aliviar los dolores de múltiples enfermedades, como el mal de parkinson, esclerosis, lupus, o fibromalgia.

"El aceite, que se bebe en dosis que deben estar recetadas por profesionales, ayuda no solamente a calmar dolores, sino que además mejora la calidad del sueño y abre el apetito de los pacientes y les mejora el humor", explicó y enseguida volvió a remarcar: "Este uso siempre debe estar controlado por médicos, en tanto que la planta de marihuana debe tener también un control de linaje realizado por científicos porque el linaje que puede hacerte bien a vos, no necesariamente tienen que ser el mismo que me pueda hacer bien a mí".