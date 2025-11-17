Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 18 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 18 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 18 de noviembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos.

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Plantearse no cometer los errores y buscar cambiar los puntos de vista ante cada vicisitud en la vida. Interpretaciones inexactas, tengan cuidado.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Se dan cuenta sobre las distintas versiones que llegan a sus oídos respecto a asuntos del trabajo. Dilucidar y esclarecer es la solución. Presten atención a sus nervios.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Capacidad para poder transmitir sus ideas y poder plasmarlas en sus nuevos proyectos o creaciones. Sin dudar avanzan en conversar con personas que los impactan.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Detendrían una gestión por falta de seguridad. Realicen las consultas necesarias. Martes de organización y de distribuir los quehaceres para la semana. Ocupación.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Ventajas que auguran mejoras en el plano financiero sin imaginar que podrían ocurrir. Muchas veces las cosas llegan sin llamarlas, el Universo otorga, siempre.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Su capital de trabajo es su iluminación cerebral y su preparación. Pongan la lupa en sus objetivos y limpien los no potables o dudosos. Ascendencia.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Las cosas que sentían que estaban estancadas y los angustiaba tanto, desaparecen como por arte de magia. La magia es de ustedes, porque surgen de las cenizas.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Repasan lo logrado en sus vidas y realzan su capacidad de lucha y de sostener sus sueños como estandartes supremos. El valor y la sabiduría a flor de piel.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Activen sus planes para la semana y no vacilen en hacerlos. Golpeen puertas, pronuncien sus ideas, pidan, proyecten y realicen. Día interesante con logros.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Cuiden de no exagerar los celos que puedan sentir. Sabiendo que celar nunca es bueno ni necesario. Creer en el otro es sano, no pierdan el tiempo ni suyo ni de nadie.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Debaten ideas en sus lugares de trabajo, tengan prudencia y tacto. En el amor hay indicativos que quizás no detecten por parte de personas que les interesan.