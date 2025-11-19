Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 19 de noviembre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 19 de noviembre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este miércoles 19 de noviembre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LM Neuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Si aparece algún dolorcillo, será pasajero.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Procure reducir gastos. Jornada positiva en el terreno laboral. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Posibilidad de enamoramiento platónico. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Interesantes relaciones con personas poderosas. Necesita nuevas responsabilidades profesionales. Molestias relacionadas con el estómago.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Llegará a su vida una persona muy especial. Ahorre para evitar disgustos en un futuro. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Protéjase la garganta si sale por la noche.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.