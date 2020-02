Cinthia Fernández apuntó contra Mariano Iúdica

"Me trataron como una boluda... pasaron situaciones muy extrañas y en el aire me di cuenta de que me iba a ir", relató en diálogo con Ciudad.com. Y agregó sobre el anfitrión: "Mariano se portó espantoso conmigo, se rió de mí en mi cara, tuvo actitudes que no me gustaron. Nunca sabía las cosas que pasaban. Me decía: ‘No estaba enterado de que te sacaban’. Mentira. El conductor es el primero que lo sabe, porque es la cabeza del equipo. Somos varios los que tuvimos problemas con él".

"Quedarme sin trabajo fue tremendo. Entiendo que diga que fue una decisión del canal, pero yo sé que no fue así. Y lo dejo ahí, porque vi cosas que no me gustaron y no tiene sentido salir a decirlas después de un año. Ya fue", finalizó.

