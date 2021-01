Cinthia Fernández contó que fue a parir sola y destrozó a Defederico

Al ver la repercusión por el posteo, Cinthia se indignó y tildó a su ex de mentiroso: "Están diciendo que mi ex me desmiente a mí de haber ido a parir sola. Quiero aclarar esa situación porque no mentí nunca".

"Sí, fui a parir sola. Manejé desde mi casa, en zona norte, hasta la Clínica Suizo, donde fui a parir sola. Se me estaba por reventar el útero. No lo sabía, cuando llegué me dijeron que me tenían que internar de urgencia y que tenía que ir a la sala de parto", relató sobre lo sucedido ese día con Defederico, con quien también es madre de Bella y Charis. "Él la noche anterior no apareció porque estaba en una fiesta, motivo por el cual también me descompensé bastante ese día. Terminé pariendo", agregó. Dando más pruebas de lo sucedido, la panelista volvió a dejar mal parado al ex jugador de Huracán. "Mi mamá y su papá estaban cuidando a las otras nenas, por eso fui a la clínica sola y entré a la sala de parto sola. Luego llegó él a último momento. Por eso está la foto que subió", aclaró.

Y finalizó: "Mentir no mentí. Manejé sola en un estado tremendo porque media hora más y se me reventaba el útero".