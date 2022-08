Cinthia Fernández contó por qué no perdona a Matías Defederico

Ahora, mediante un juego de preguntas y respuestas en las redes sociales, la panelista del ciclo de Fabián Doman en el Trece, Momento D, contó por qué no perdonaría al papá de Charis, Bella y Francesca, con quien comparte la tenencia.

"¿Por qué no te arreglás con el papá de tus nenas?", le preguntaron con bastante buena onda en Instagram (las preguntas a veces son complejas, por cierto). “Porque no me interesa arreglarme con una persona que permitió e hizo tanto daño", explicó. "Mis nenas tienen que tener relación, yo solo la justa y necesaria por ellas", añadió.