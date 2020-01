Cinthia lo soltó y ya le tira palos a su ex

Incluso le pasó a principios de año, cuando mostraron una imagen del comerciante junto a una señorita, en Punta del Este, celebrando el Año Nuevo. Lloró y dijo que le costaba soltarlo porque no podía desenamorarse de un día para el otro.

Ahora, con él disfrutando de su soltería (y en Miami, con la archienemiga de Cinthia, Luciana Salazar), la bailarina parece haberle dado un corte a su duelo y subió un posteo a su Instagram en el que pone en los hombros de su ex la responsabilidad de que la relación haya fracasado.

“Al final comprendí que uno puede ser un gran partido, una excelente persona, con las mejores intenciones y sentimientos, pero si en nuestro camino nos encontramos con alguien que no está listo emocionalmente, simplemente no va a funcionar”, comenzó Cinthia en su escrito.

“No quiere decir que sean malas personas o que no valgan la pena, simplemente no es el momento indicado para ellos. Es bonito coincidir, pero es mejor saber ofrecer libertad a quien aún no encuentra su sitio”, completó la bailarina en su posteo.

El sábado, Fernández ya había echado mano a sus historias de Instagram para lanzar un sugerente posteo. “Cuando pierdes al amor de tu vida. No importa si tienes 15, 39 o 80, eso dolerá por el resto de tu vida”, rezaba el mensaje que había subido a la red social.

Aunque nunca nombró a nadie, no hacía falta. De hecho, su ex se hizo cargo enseguida y apenas unas horas después del último posteo de ella, subió uno suyo a su Instagram contestando el dardo de Cinthia.

“¡Feliz de entrenar, siempre digo que el cuerpo y el alma nos van a acompañar hasta el último día!”, comenzó el empresario junto a una foto desde el gimnasio. “A cuidarlo y alimentarlo con amor y verdad”, completó Baclini con emojis de mano en posición de ruego y corazones rojos.

Luego, compartió una postal con una reflexión. “Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar. Paulo Freire”, fue la frase elegida por el empresario, quien agregó dos emojis de manos rogando.

