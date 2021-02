Cinthia y Vicky, dos famosas que sufren por la cuota alimentaria

Cinthia Fernández y Vicky Xipolitakis reconocieron en los últimos días que las cuotas alimentarias de sus hijos son un verdadero dolor de cabeza. Es que dado los conflictos que tienen con sus ex parejas, todo quedó en manos de la Justicia, y según manifestaron ambas mediáticas, el dinero que sus ex esposos les dan no les alcanza para mantener a sus hijos.

La posible candidata a diputada y panelista de Los Ángeles de la Mañana desde hace un buen tiempo está en guerra con Matías Defederico. En este sentido, en más de una oportunidad, la ex vedette manifestó que el ex futbolista no cumple al 100% con las obligaciones para con sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca.

Embed

De esta forma, Defederico le dice que va a depositar el mes que viene la plata de los libros y le pregunta si las niñas podían viajar a Pinamar con él y su familia; algo que la mediática no aceptó.

“¡Ayer estábamos haciendo un vivo como hacemos en los cortes siempre y yo tiré con el humor que tenemos siempre que él se iba de vacaciones pero no puede pagar los libros... Y él publicó que nunca dijo que no podía. No entendí cuál es la mentira. ¿Es el ‘no puedo’? Si me decís que lo pagás el mes que viene, yo entiendo que no podés. Pero te vas de vacaciones y yo no tengo por qué esperar, mis hijas tampoco”, expresó Fernández desde su silla en LAM, en modo de descargo para las publicaciones del ex futbolista.

Cuando sus compañeros le preguntaron de qué se hacía cargo Matías en la crianza de las nenas, ella no dudó: “De nada. Me da muy poca plata. Paga una plata fija y después de que la gente lo puteó ahora paga la obra social de las tres”.

Cinthia-Fernandez.jpg

Cinthia-Fernandez-2.jpg

Cinthia-Fernandez-3.jpg

“¿Para qué te alcanza la plata?”, indagó Yanina Latorre. Y Fernández reveló: “Para una compra de supermercado. Además, lo que no hacés de crianza. Empezar al colegio es ocuparte de los uniformes, forrar los libros, poner los nombres. Ser padre es otra cosa, no es el valor económico de un libro. De paso, le digo que no quiero la plata”.

“Lo mío fue irónico. Cuando me preguntó cuánto era lo de los libros yo no le respondí porque no los había comprado, no sabía cuánto era y le tengo que mostrar el ticket. Por supuesto que me pide los tickets. Una vez le pedí yogurts para las nenas y me trajo los tickets. ¡Se los tuve que pagar!”, aseguró enojada.

Cinthia Fernández y Matías Defederico.

Solo para la empleada

En tanto, Vicky se convirtió en noticia una vez más, luego de que se conociera que le escribió una desgarradora carta al juez Lucas Aón, quien es el encargado de llevar su causa en la separación del empresario Javier Naselli.

En el escrito -en el que confesó que sufre graves problemas de salud debido al stress que le genera todo lo ocurrido- la griega dio a conocer la cuota alimentaria que recibe del multimillonario, dinero que sólo le alcanza para cubrir los costos de su empleada. "Es una vergüenza e injusta la cuota de alimentos que están pasando, dictaminada por el Poder Judicial, porque un exabogado no contestó, vencieron los plazos y ¿pagamos nosotros los platos rotos? Determinando el 50 por ciento cada uno de los gastos o ¿se creen que yo tengo los ingresos de Naselli? ¿En qué se basaron? ¡Modificar esto puede tardar años! (y encima fue solo luz, gas, agua y obra social, pero ¿usted cree que la casa solo tiene esos gastos?). 50 mil pesos mensuales que me pasa cobra la mujer que me ayuda a mí en la casa, es la misma que tengo que tener para que esté en la visita junto a la asistente social con el padre y lo pago yo (más su comida, transporte, etc)", explicó.

Embed

Como si fuera poco, la blonda señaló que está a punto de ser desalojada del departamento en el que vive, ya que no puedo pagarlo. “Se debe la mitad del depto que no puedo pagar, depto que eligió, arregló y pagaba Naselli, que dejó todo tirado por separarme y denunciarlo”, relató.