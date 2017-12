Cipo ahora quiere sumar un volante por derecha

“La idea es que se mantenga el plantel tal cual está, pensamos que es muy bueno y nos gustaría que se queden todos los jugadores”, sostuvo.

Pero la posibilidad de reforzarse se ve en zonas que quizá están completas pero necesitan un plus: “Si incorporamos uno o dos, es para completar un poquito más el equipo, que ya es bueno”, indicó el ex entrenador de Douglas Haig, quien llegó al Albinegro para reemplazar a Homann y jugar la reválida.

Cipo iniciará la pretemporada el miércoles 3 de enero y el viernes 19 disputará el partido de ida frente a su clásico rival, Deportivo Roca, por la instancia regional de la Copa Argentina.

Previo a su viaje a la región, tras celebrar Año Nuevo, Botella habló sobre la complejidad en el mercado de pases. “No es fácil reforzarse, porque no hay demasiado presupuesto y las condiciones de contrato que tenemos para ofrecer, que es hasta mitad de año, tampoco son muy atractivas para algunos jugadores. Entre eso y que no queremos sumar a un jugador sólo por incorporar, sino que llegue para sumar, se hace más difícil. Está la posibilidad, pero no hay nada concreto”, dijo sobre un mercado de pases en el que el Albinegro no tiene las cosas fáciles.

Un gran profesional

El defensor central Federico Azcárate es un jugador de confianza para el DT. Pese a que estuvo inactivo el último semestre, Botella confía en que puede aportarle al plantel albinegro. “Lo conozco hace mucho y me pareció una buena posibilidad y pienso que va a venir a sumar, a buscar un lugar. Creo que nos va a venir bien porque tiene mucha experiencia, es un gran profesional y una gran persona”, sostuvo. Y sobre las condiciones técnicas, manifestó: “Es zurdo, de muy buena pegada, mide 1,90, tiene buen juego aéreo en las dos áreas y es muy ordenado. Para nosotros es muy valioso”.

Respecto de la recuperación del capitán César Medina, Botella espera tenerlo en condiciones a la brevedad. “Es un jugador muy importante, para nosotros es fundamental”, dijo.

