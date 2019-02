Citaron a declarar a Gisela Berger, la ex de Scioli

Buenos Aires. El fiscal Álvaro Garganta citó a Gisela Berger, ex pareja de Daniel Scioli, para una declaración “testimonial” en la causa en la que se investiga por presunto fraude y lavado de dinero al ex gobernador bonaerense. La ex pareja del diputado de Unidad Ciudadana debe presentarse el 15 de febrero en La Plata.