Claudia Lapacó apuntó contra Antonio Gasalla por maltrato

“Yo estoy muy de acuerdo con el feminismo, pero de ninguna manera hay que poner al hombre como nuestro enemigo porque no lo es”, aclaró al principio de la charla. "Para el crecimiento o para instalar cambios siempre hay cosas dolorosas, pero tenemos que conseguir los derechos que nos faltan”, agregó antes de referirse a las denuncias por violación, abuso y maltrato impulsadas por Thelma Fardín, Calu Rivero y Érica Rivas y Valeria Bertucelli respectivamente contra Juan Darthés, por una lado y Ricardo Darín por otro.

“Me parece que son dos cosas muy distintas lo de Darín y lo de Juan”, advirtió. "Respecto a lo de Juan, yo no siento que las dos jóvenes que lo han denunciado estén mintiendo, esa es mi sensación. Pero lo de Darín, creo que fue un conflicto de trabajo, como lo tuve yo con Gasalla”, disparó.

"Pongamos las cosas como son. Yo a Antonio no lo traté de maltratador en ese momento, pero si hubiese ocurrido ahora probablemente diría esa palabra”, sentenció.

Aunque Lapacó evitó entrar en detalles, dio a entender que los desagradables episodios ocasionados por el actitud de Gasalla se dieron arriba del escenario. “Él tenía derecho a trabajar como quisiera, pero que todas las noches saliera en una escena diciendo cosas horrendas que ya no causaban gracia... Él insistía en decir que no me las decía a mí, pero no importa, yo las tenía que recibir", sostuvo

"Yo no soy quién soy, con 60 años en la actuación, para recibir cosas sobre el escenario que no tengo ganas de escuchar, y que además no permití”, explicó, antes de asegurar que luego finalizar la obra teatral no volvió a ver al humorista.