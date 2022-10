Claudia Villafañe estuvo como invitada en el programa de Georgina Barbarossa. Cuando salió del estudio donde se hace el programa fue abordada por el notero de LAM que buscaba conocer su opinión sobre la nueva canción de Jimena Barón, dedicada a su hija menor. La cantante está enfrentada a Gianinna Maradona desde que su ex amiga empezó una relación con su ex pareja y padre de su hijo.

Claudia Villafañe opinó sobre la canción que Jimena Barón le dedicó a su hija Gianinna.mp4 Claudia Villafañe habló sobre el nuevo tema de Jimena Barón dedicado a su hija Gianina.

Sobre esto le consultó el notero de LAM. “¿Cayó mal la canción de Jimena? ¿Te dolió?", le preguntó mientras Claudia trataba de esquivarlo y corría hacia el auto que la esperaba a unos metros. “No voy a opinar de nada, besos a todos. Chicos, chau”. Ante la insistencia del cronista, se detuvo y explicó que ese no era el momento para hablar. "No da. No voy a hablar del tema", le dijo.

De todas manera, el periodista quiso saber qué opinaba del posteo de Gianinna , donde le respondió a Jimena Barón con una canción de Daniel Osvaldo, de quien se acaba de separar. "No lo vi, la verdad que no tengo tiempo de ver tanto Instagram. ¡Me encanta chusmear, como a todos! Pero no tengo tiempo", le contestó entre risas La Tata.