Dalma Maradona contó por qué le puso los puntos a Claudia Villafañe, su mamá

“Con mi marido decimos de hablar en inglés para que ella no entienda, y como ella ya entiende mejor que nosotros ya no nos sirve. El otro día se iba a pasear con mi mamá y le dije “Hoy no muñex”, para que no le compre nada. Pero mi mamá no entendió y ella le tuvo que decir: ‘Que no me compres muñecas Tata’. Va más rápido que todos”, explicó la hija de Diego Maradona.

Dalma Maradona y Claudia Villafañe 1.jpg

“A mi vieja le digo que tiene 80 muñecas, que no hace falta que le siga comprando. Pero ella me dice ‘Cuando vos seas abuela ya vas a entender, vos estás para criarla para mimarla’”, agregó Dalma.

“Claudia te cambió el ‘Cuando seas madre me vas a entender’ al ‘cuando seas abuela me vas a entender’”, aseguró Ángel de Brito. “Si, ahora que soy madre me doy cuenta de todo. Si antes pensaba que era la mejor mamá del mundo, ahora más. No entiendo como hacía”, reafirmó Dalma Maradona.

Dalma Maradona y Claudia Villafañe portada.jpg

“¿Qué redescubriste de tu mamá?”, le consultó el conductor. “Yo me re contra quejo de la maternidad, y eso que tengo un montón de comodidades, pero me pasó encontrarme dándole la teta cada segundo y estando disponible cada segundo, y la amo a mi hija, pero me quejo. Y ella me dice ‘¿de qué te quejas? No entiendo’. Ella dice que vino al mundo para ser mamá, yo creo que yo vine para ser mamá, pero también para hacer otras cosas. Mi mamá eso no lo comprende”, explicó la hija de El Diez.