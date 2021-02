Comerciantes de Olascoaga y la inseguridad: "Llevo noches sin dormir"

Los vidrios del frente también implicaron un gasto inevitable. "Un cristal de la puerta sale 20 mil, no es algo que se tiene en el bolsillo todos los días para reponer", expresó y contó que el seguro cubrió parte del gasto, aunque ahora está peleando para conseguir lo mismo respecto de la mercadería perdida.

Además, explicó que su vivienda se encuentra justo sobre el local, por lo que escuchó claramente cuando los delincuentes rompieron el cristal para ingresar. "Me asomé, pegué el grito y para cuando me asomé, ya se habían ido. La Policía tardó 20 minutos en llegar y no hubo rastros", relató, y expresó que la experiencia ya no le permite descansar tranquilo: "Llevo noches enteras sin dormir, escucho un ruido y salto de la cama".

Por otro lado, comentó que no son sólo los robos que consternan a la barriada, sino también el comportamiento de algunos conductores que utilizan un tramo de tres cuadras de la Avenida para correr picadas fuera del horario permitido para circular; es decir, luego de la 1.

"Esto se convierte en una pista de carrera. Me parece que si hay una medida de no transitabilidad desde la 1, es cuando más presencia policial tiene que haber, por lógica, porque queda la ciudad desierta, pero no pasa un sólo patrullero. Si no tenés nadie transitando, es tierra de nadie", reclamó.