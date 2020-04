¿Cómo buscar trabajo en época de aislamiento?

En otros casos, las compañías realizan entrevistas para detectar perfiles que piensan contratar una vez que termine el aislamiento. Así, hay muchas firmas que desarrollan entrevistas laborales a través de plataformas virtuales como Zoom, Skype o Hangouts. Por eso, los expertos recomiendan prepararse para estos encuentros con el mismo nivel de esmero que si se tratara de un encuentro presencial.

Por otro lado, Urquiza detalló que aún no se registraron empleos masivos en la región. "Hasta el 20 se trabajó normal, y este mes las empresas tienen que evaluar qué harán", dijo y aclaró que por el momento no se notó un incremento en la recepción de curriculum vitaes a través del sitio, por lo que consideran que aún no hay un alza en la cantidad de personas buscando un puesto.

Desde el perfil de Instagram lanzaron un tutorial para ofrecer algunos consejos para aquellos que se encuentran en búsqueda de trabajo y que necesitan postularse en distintos puestos sin salir de su hogar.

Buscar Empleo Desde Casa

Empresas: "Es clave la responsabilidad social"