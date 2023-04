Cómo es el barrio mega lujoso al que se mudó Jésica Cirio

El vínculo entre ambos no daba para más hace tiempo y es por eso que su separación ya lleva tres meses. Sumergidos en la tristeza de este alejamiento, trascendieron cuáles fueron los motivos que tuvieron Insaurralde y Cirio para tomar esta abrupta decisión.

“Se terminó el amor”, comentó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo. Dado a que ella se fue de la casa de Banfield, localidad del Gran Buenos Aires, se alojó en una mansión muy costosa y que todo indica que solventará el político.

jesica-cirio-casa-5.png Jésica Cirio planea vivir con su hija en la zona norte de Buenos Aires.

“Ella una casa en el barrio Highland Park de Pilar, no en Nordelta como se mencionó”, comentó Paula Varela. Pese a que la separación es definitiva, la realidad es que Jésica no hizo la mudanza por completo y es por eso que suele frecuentar en ambas casas, a pesar de sus quejas en la TV.

Sin embargo, el vínculo con Insaurralde no se encuentra muy bien ya que Cirio decide asistir cuando él no está presente. En este lugar top que se encuentra viviendo, lo curioso de ello no es que solo se trata de un barrio privado, sino que las excentricidades que posee dentro.

jesica-cirio-casa-2.png Highland Park tiene cancha de golf y todos los lujos. Araceli González vive allí.

Un río plagado de verde con majestuosos árboles, una finca de caballos, un apartado con patos en dónde pueden ir a relacionarse con ellos y demás. A la hora de detallar la casa, por la foto que dieron a conocer en Socios del Espectáculo, se trata de una muy voluminosa.

Con una cochera muy espaciosa y varios ventanales que se reparten a lo ancho del lugar, Jésica tendrá un espacio muy cómodo para vivir con su pequeña. Al alquilar dicho lugar, no caben dudas que Martín Insaurralde pagará una fortuna por la comodidad de la conductora de La Peña de Morfi.

jesica-cirio-casa-4.png