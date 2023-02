Cómo es el increíble programa que Juana Viale quiere hacer en TV

Cabe recordar que durante el 2022 se estuvo negociando por mucho tiempo, en donde al final Adrián Suar y compañía pudieron convencer a la familia para tener a Mirtha en El Trece. Uno de los motivos que terminó por decantar al canal de la estrella fue la suma de dinero que pretendía ganar.

nacho-juana-viale-1.png Juana Viale y su hermano Nacho se metieron en difíciles negociaciones.

Por otro lado, el productor puso en duda el regreso a El Trece, más con los problemas que están teniendo: "Yo quiero que vuelva. No sé si voy a volver a Canal 13, no sé si voy a volver a la televisión. Ojalá que sí. Las negociaciones ahora están abiertas, con cualquier canal. No tengo contrato con El Trece".

En cuanto a su hermana Juana, señaló: "Ella quiere hacer un programa orientado a las causas que ella defiende, como el cuidado de los animales, el medio ambiente, el planeta. Pero el canal le responde 'necesitamos sangre'. El canal necesita un programa que apoye a la abuela con contenido político, social y de espectáculos".

Por lo pronto, el futuro de Juana no luce encantar. A días de haberse separado y con una pelea con su ex por la propiedad que tienen, el canal de Adrián Suar le abría cerrado las puertas para siempre. ¿Será?

Hoy hay que esperar, ya que quizás el nuevo “amigo” millonario de Juanita le da una mano con sus billetes para cumplirle su sueño naif de hacer un programa poco atractivo.