Cómo es y cuánto vale el perro más famoso de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Hulk, que consiguió su nombre inspirado en el popular e increíble personaje de Marvel, es un Dogo de Burdeo, una de las razas más exclusivas del mundo, ya que el valor de sus cachorros puede estar entre 80 mil y 120 mil dólares. El can llegó a la familia de Lionel Messi en 2016, luego que Antonela se lo regalara a la Pulga en su cumpleaños número 29.

Cuando se dio la mudanza de la familia Messi a París, debido al traspaso del 10 de la Selección al PSG, el can se quedó un tiempo en Barcelona hasta que por fin se mudaron a una casa. Sin embargo, se supo que antes del Mundial tuvo que volver a ser llevado a Barcelona, para tener un cuidado especial, ya que no se encontraba bien de salud.

Pablo Giralt, quien le hizo una nota a la Pulga previo al Mundial, contó esto. "Entramos a la casa y estaba Antonela con el perro, pero no era el grandote de raza Dogo de Burdeos, sino otro que tienen en París. Le pregunté por Hulk y me dijo: 'Está en Barcelona, no está bien de salud'", explicó el periodista.

Esta raza es una de las más características de Francia y pueden llegar a pesar hasta 65 kilos, además tienen una esperanza de vida de entre 8 y 10 años de edad. A lo largo de la historia estos perros han sido utilizados tanta como protección de casas y estacias, como también para la caza, ya que tienen una mordida muy fuerte. Además, puede llegar a medir entre 55 cm a 70 cm.