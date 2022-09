Cómo fue el encuentro de la China Suárez y María Becerra en una fiesta

En el mundo del espectáculo, no es extraño que las parejas cambien todo el tiempo, y los que antes salían con un famoso, ahora salgan con otro. Esto hace que en los eventos donde se reúnen varias celebridades sean escenario de algunos momentos incómodos, como los de encontrarse con la persona con la que ahora sale con su ex. En esos casos, algunos reaccionan como si no importara nada, mientras que otros pueden volver todo mucho más complejo. María Becerra y la China Suárez, parecen haber pasado por ambos procesos en una sola noche.