Cómo la presentó Facundo Pieres frente a su familia a Zaira Nara

El periodista Juan Etchegoyen fue quien compartió información exclusiva sobre este romance, que confirmaría que no se trata sólo un amor de verano: “El romance del verano confirmado sin duda es el de Zaira Nara y Facundo Pieres aunque ellos no lo confirmen, hay fotos y todo. Hasta la semana pasada, te contamos que los vieron a los besos en un auto, bueno tengo algo más que decirles al respecto”.

la-salida-romantica-de-zaira-nara-y-facundo-pieres-en-las-playas-de-punta-del-este-1484052.jpg

Además, el periodista añadió un dato inesperado: “Hay datos para sumar a esta historia. Primero les cuento que Zaira se fue de Uruguay con sus hijos pero, en esa despedida de Punta, pasaron cosas. Me cuentan que los chicos (por Malaika y Viggo, hijos de Zaira), conocieron al flamante novio de su madre, presentación familiar a full”.

Después, el periodista agregó sobre que Pieres habría presentado como novia oficial a su entorno más íntimo a Zaira: “Y eso no es todo, también me contaban que Facundo a su entorno más cercano de amigos ya presenta a Zaira como su novia. Él estaría re enamorado y Zaira también, lo que me aseguran personas cercanas a la pareja es que están a full, conociéndose cómo hasta ahora no habían podido”.