Cómo le dice Mauro Icardi a L-Gante en la intimidad

“Ellos siguen generando bombas. Yo les digo una cosa, esto termina muy mal. Nosotros no contamos algo que Icardi le dijo a la doctora Rosenfeld y es cómo lo define a L-Gante. No lo voy a decir porque me da cosa, es algo muy despectivo”, reveló Marcela Tauro en vivo en intrusos.

“No es la primera vez que Guido Icardi arremete contra Wanda, antes ya a había tratado de ‘prostituta’, se lo dijo en Italia porque él vivía ahí y se refirió a Nara como una trabajadora sexual”, sumó Guido Záffora.

¿Qué dijo Guido Icardi sobre Wanda Nara?, desde sus redes sociales el hermano del futbolista dijo que era un “Asco”. “¡Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale”, dijo en referencia a la imagen de Wanda con la que Icardi había puesto su insulto.

“Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía, a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mi también, ah no que no me saca un euro”, agregó el hermano del futbolista. “Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre”, agregó. “¿Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber”, cerró enojado Guido Icardi.