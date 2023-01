Cómo reaccionó Agustín de Gran Hermano al quedar eliminado nuevamente

Es que una vez preparado para irse, Agustín dio unas palabras en donde llegó a sugerir que realmente él fue el mejor jugador de esta edición de Gran Hermano , algo extraño teniendo en cuenta que no solo perdió esta vez, sino que ya lo había hecho hace más de un mes, pudiendo volver a entrar a la casa gracias al repechaje.

“Yo quería ser el mejor jugador de esta edición. No se si lo hice o no, eso lo voy a ver afuera. Ustedes se van a cagar de la risa cuando vean cómo jugué y las cosas que hice. Esto es un juego, disfrútenlo que queda muy poco”, dijo antes de irse.

Uno de los momentos más emotivos sin embargo fue su despedida con Marcos, considerados por muchos el gran favorito para quedarse con esta edición de Gran Hermano. El participante y Agustín forjaron una gran relación de amistad, a tal punto que la semana pasada se había esforzado por primera vez para ganar la prueba de líder, para salvarlo de la placa.

“Hermano quiero decirte que nunca pensé en encontrarme una persona como vos. Te amo. No te sientas culpable”, se despidió Agustín.

¿A qué se refirió cuando le dijo que no se sienta culpable?, es que esta semana Marcos volvió a ganar la prueba de líder, por lo que podía elegir a quien salvar de la placa. Sin embargo, esta vez la prueba era de a dos, por lo que Marcos debió debatir con Romina sobre a quien salvar. La ex diputada lejos de querer salvar a Agustín, accedió salvar a Ariel, por lo que Marcos no pudo sacar a su amigo de la placa que terminó llevándolo a su eliminación.