Cómo reaccionó Pampita ante la novia de su hijo Bautista Vicuña

La modelo no dudó en dar su veredicto ante la nueva relación de su hijo mayor.

Bautista Vicuña , hijo de Pampita y Benjamín Vicuña , no para de crecer y dio un gran paso en su vida romántica. En los últimos días oficializó su relación con una joven. Ana Tomás logró conquistar el corazón del hijo mayor de la top model y Benjamín del actor chileno.

En sus redes sociales, se comenzaron a mostrar más acaramelados y subieron distintos videos donde demuestran su afecto. Sin embargo, el gesto definitivo apareció en los últimos días. La modelo no pudo evitar no dar su veredicto y realizó una jugada maestra que llamó la atención de todos.

image.png

Además, ambos disfrutan de divertidas salidas nocturnas o bajo el cálido sol. Si bien la joven no cuenta mucho de su vida personal, logró ganarse el cariño de la modelo y el actor.

La reacción de Pampita y de Benjamín Vicuña ante el noviazgo de su hijo mayor

En una entrevista, Benjamín Vicuña había contado que su hijo se encuentra enamorado. “Hay cosas que comparto con él, hasta nuevas miradas, incluso esto de cómo hoy se vinculan. Él me decía que hay una etapa antes de ponerse de novio que se llama ‘Selecta’, en un momento vas hablando y aprendiendo. No lo quiero escrachar públicamente, pero anda por ahí y eso también es hermoso, el poder acompañarlo. Sin dudas es la etapa más difícil, de que lo más lindo aparentemente para muchos es el descubrimiento del primer amor, también de tu vocación”, reveló.

Sin embargo, el actor no había tenido ningún gesto con la joven que logró enamorar a Bautista. Por su parte, Pampita no dudó en actuar, pero desde sus redes sociales. En los últimos días, se la vio a la modelo poniendo "me gusta" a algunas publicaciones de Ana Tomás, y, además, comenzó a seguirla en su cuenta de Instagram.

image.png

No solo eso. El pasado domingo, la adolescente publicó una foto con su mamá por el Día de la Madre, y la etiqueto. Se ve que esto fue un incentivo para que la modelo decidiera comenzar a seguir a la joven.

De esta manera, Pampita dejó en claro la situación sentimental de su pequeño mayor, Bautista Vicuña. El joven y Ana Tomás no suelen mostrar mucho de su intimidad en las redes sociales, y mantienen un bajo perfil. Sin embargo, ella comparte varios videos o historias en sus cuentas oficiales, donde aparece el hijo de la modelo y Benjamín Vicuña. Además de robarse el corazón del joven, logró ganarse la aprobación de la expareja de celebridades.