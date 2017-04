Complicado

El incidente ocurrió cuando Villafañe se encontraba en la fila para ingresar al estadio. Allí se armó una avalancha luego de que la Mona anunciara que iba a adelantar su show una hora.

Villafañe murió por una “insuficiencia cardiorrespiratoria” (según los resultados de la autopsia) tras quedar aplastado y asfixiado en la avalancha. “Estamos frente a un caso de dolo eventual y homicidio culposo, por las imprudencias y negligencias de cómo se manejaron ante una situación en donde quedó en evidencia el desprecio por la vida”, manifestó a los medios Nayi.

La causa se encuentra en manos de la fiscal Milagro Gorgas y hasta el momento está caratulada como “muerte de etiología dudosa”.

Luego de que se conociera la muerte del joven, la Mona recurrió a su cuenta de Facebook para dejar su mensaje sobre el lamentable hecho: “Hoy es un día de luto para mí, debido a lo acontecido en la madrugada de hoy. Sólo escribo para dar mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Pablo Javier Villafañe. Por este motivo hoy no habrá baile para que podamos acompañar a la familia en este difícil momento”.

Por otro lado, quien no la pasó bien fue la ex del cantante Juana Delseri (también manager), que intentó acudir al velorio de Villafañe, pero el padre de la víctima le solicitó que se retirara.

“Vino la señora de Jiménez y le pedí que se fuera porque no quería que esté ahí; me dijo que ella quería ayudarme económicamente en lo que sea, pero le dije que no porque yo trabajo bien, tenía todo para salvarlo”, dijo a Cadena 3 Ricardo Villafañe.

El padre de Pablo apuntó: “Mi hijo fue muy pisoteado; pienso que podría haberse salvado si hubiese habido un servicio médico. En un espectáculo de tal magnitud tiene que haber un servicio médico disponible ahí, disponible en ese momento, no estar llamando a un 107”.