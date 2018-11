"No sé si te sirve, pero en un día voy al baño unas 15 veces, me baño una y me pican los guevo -dixit- al menos 2 veces", arrancó su irónica réplica la peluquera. Y siguió: "Acordar me acuerdo -de que nació hombre- ahora como me siento es otra cosa. Gracias por tu saludo de todas formas. Ah y el 8 de marzo también merezco que te acuerdes de saludarme. abz".

El ingenioso mensaje de la ex jurado del Bailando recopiló más de 2.300 retuits y 22.000 "me gusta" en algunas horas. Y la mayoría de los usuarios que se cruzaron con el mensaje celebraron la salida que tuvo Lizy.

