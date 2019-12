“Mis hijas querían que suba a saltar con ellas y a jugar a la mancha en la cama elástica. Y de golpe no sé qué pasó que vi las estrellas y me encontré tirada en la cama elástica y no sé qué tengo en la rodilla. Cuando estoy quieta no me duele. No puedo pisar, ni estirarla ni doblarla”, explicó Nicole sobre el accidente que sufrió.