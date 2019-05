Con matices, el paro se sintió en distintos puntos del país

En la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche también hubo una movilización que partió de la calle Onelli y culminó en la plaza del Centro Cívico. Allí, además de dirigentse de la CTA, el dirigente José Huenchual, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, reclamó que se declare la emergencia alimentaria.

Los gremios de Santa Cruz realizaron dos actos en Río Gallegos para protestar contra Macri y la gobernadora Alicia Kirchner, lo que volvió a exhibir las diferencias entre los distintos sectores del sindicalismo.

Casi como contracara de esa situación, en Río Gallegos los camioneros y petroleros que participaron del paro culminaron la jornada con un asado en el que degustaron más de 30 corderos en cruz, achuras y chorizos a la parrila.

Mientras los estatales y docentes reclamaban por la unidad del movimiento obrero y medidas para frenar la inflación que complica la compra de productos de la canasta básica, casi a modo de contraste la protesta de los petroleros y camioneros terminó con un asado con corderos, vacío, achuras y chorizos a la parrila.

Ciudad de Buenos Aires

Los principales sindicalistas que organizaron el paro contra las políticas económicas del Gobierno, en disidencia con la CGT, coincidieron hoy en reclamar la "unidad" del movimiento obrero y "seguir con la lucha para derrotar al Gobierno", en un acto en Plaza de Mayo que contó con discursos de neto corte electoralista.

En una plaza literalmente copada por militantes de sindicatos afines al kirchnerismo, el cierre del acto estuvo a cargo del referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) y secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien consideró que "el paro fue contundente en todo el país", aunque sin dar precisiones sobre los niveles de adhesión que tuvo la huelga en cada distrito, como es característico de los paros de la CGT.

Norte y centro del país

En Tucumán, las lluvias y el frío obligaron a varios manifestantes a desistir de concentraciones masivas, mientras que en ciudades como Córdoba y Rosario hubo movilizaciones multitudinarias en las zonas céntricas. Además, frente a la Bolsa de Comercio rosarina expresaron las quejas contra la política económica a nivel nacional, casi en forma paralela con el acto central que se desarrolló al mediodía en Buenos Aires.

En Tucumán, dirigentes sociales informaron que hubo "4 cortes (al tránsito) porque muchos se levantaron por las inclemencias del clima".

Asimismo, indicaron que se hizo un acto con una "olla popular" en el puente Lucas Córdoba en la zona céntrica de la capital "para paliar el frío y dar una demostración de la situación de hambre que estamos viviendo".

La CTA-A Córdoba siendo protagonista del Paro General del #30A con marcha y acto en la Plaza Agustín Tosco de la Capital Provincial, nos hacemos presentes para decirle basta al ajuste de este gobierno neoliberal, basta de hambre en nuestras barriadas populares.

En Córdoba, además, hubo marchas en el centro de la ciudad pero los comercios y escuelas se desempeñaron como un día normal dado que la huelga no afectó al transporte urbano porque la UTA no adhirió a la medida de fuerza, sino que se sumará al paro de mañana dispuesto por la CATT.

En Mar del Plata, donde no hubo movilización, los gremios que adhirieron al paro se congregaron en la sede de Camioneros y allí la jefa de la seccional del gremio, Eva Moyano, dijo el “paro es importantísimo”.

La hermana de Hugo Moyano añadió, en conferencia de prensa, que había un supuesto "ataque hacia nuestro gremio y nuestra familia siempre es muy dañino pero no importa" y agradeció a los sindicalistas "por la unidad y hay que aguantar”.

En Rosario, los manifestantes protestaron frente a la Bolsa de Comercio, donde se instalaron con pancartas contra la inflación, la suba de tarifas, mientras hubo piquetes en distintos barrios coordinados por la Corriente Clasista y Combativa.

Horacio Boix, jefe del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, manifestó "que los choferes trabajan hoy y mañana con absoluta normalidad".

"No tiene sentido hacer un paro, tampoco el día del trabajador. No coincido ni con el pensamiento de Hugo Mayo ni con el de la CGT. Entonces decidimos no parar", afirmó Boix a radio LT8 y pidió "ponerse de acuerdo y hacer un paro general, más allá de la CGT y otros movimientos sindicales".

Cuyo

En Mendoza, en tanto, el paro tuvo dispar acatamiento dado que al funcionar el transporte la huelga solo se notó en el sector público y el Gobierno indicó que funcionaban "con normalidad los servicios de transporte, educativo, sanitario, y los dependientes del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia".

Asimismo, fuentes de la Asociación de Propietarios de Camiones (Aprocam) informaron que la actividad en Mendoza y en el Paso Internacional Cristo Redentor "era normal" y reportaron que hubo cortes de tránsito sobre la ruta 40, entre San Juan y Mendoza, y la 7, a la altura de La Cumbre, en San Luis.

En La Rioja, los manifestantes marcharon hacia la plaza 25 de mayo donde, en un acto, el jefe del gremio de Camioneros provincial, Jorge Reynoso, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri y dijo: "No podemos permitir que este empresario que nació en cuna de oro nos siga gobernando".

