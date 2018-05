Con total éxito pasó la novena edición de la Argentina Comic Con

Este 2018 fue importante porque convocó a artistas de peso. Rodrigo Santoro (Westworld y 300), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Danny Trejo (Machete) y Jaeden Lieberher (It) fueron aclamados por los fanáticos que se acercaron hasta el escenario principal, no sólo por su simpatía sino también porque adelantaron que habrá nuevas entregas de las películas que protagonizan.

Los concursos de Cosplay fueron de los que más público convocaron. Muchos jóvenes y adultos se presentaron para participar, mientras que sus familias y amigos los veían desde las gradas. No se trata solamente de tener el mejor disfraz, además deben hacer una pequeña interpretación de su personaje.

Los ilustradores consagrados, como Whilce Portacio y Luke Ross, firmaron cómics y dibujos a diestra y siniestra y dialogaron con cada fanático que se acercó a sus stands. También hubo ilustradores argentinos, como el reconocido Brunancio.

Hubo charlas y talleres,dictados por artistas locales, que convocaron a muchas personas que querían conocer más sus obras y formas de trabajo.

En tanto, cientos de Stands de merchandising y de las compañías que hacen las series y películas fueron el foco de la atención de los fanáticos que paseaban por el predio de Costa Salguero.

Por todos esos atractivos, la novena edición de la Argentina Comic-Con será inolvidable para todos los que la pudieron visitar.

