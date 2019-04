Concierto redondo

sinfonica rock

Dato: Las entradas están a la venta en viaticket.com. El valor es de 600 y 750 pesos.

La puerta a la poesía de Carlos “Indio” Solari se la abrió un amigo que le mostró Un baión para el ojo idiota (disco editado en 1988). “Uno de mis compañeros me desafió a una escucha a conciencia de Un baión para el ojo idiota. Me llevó el vinilo una mañana y tuve que hacer un gran esfuerzo para devolvérselo, mucho más tarde de lo pactado. Ese disco me abrió una puerta a los Redondos que no se cerró nunca más. Desde ese momento experimenté una atracción inexplicable hacia esa banda, y me impactó. Los prejuicios se caen cuando la música te llega. Tenés que ser muy necio para seguir negándote”, explicó Esteban.