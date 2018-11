"Entendemos que la ciudad de Madrid alberga todas las necesidades, tomamos la decisión porque España es el país que tiene mayor comunidad de población argentina en el mundo fuera de la República Argentina. Es la décima ciudad más segura del mundo, su aeropuerto es el que más conectividad tiene con Latinoamérica", detalló al dar la justificación de la elección.

"Quiero pedir a todos aquellos que van a participar de esta fiesta, que les mostremos al mundo cómo es disfrutar del fútbol", completó el titular de la Conmebol.

Embed

Las primeras versiones de que la península ibérica sería la sede surgieron desde allá, después que trascendiera un principio de acuerdo entre los dirigentes del conjunto merengue, de la FIFA, de la UEFA, de la Federación Española de Fútbol y de la Conmebol.

Desde Boca, aunque mantendrán su derrotero de apelaciones, ya se había dejado trascender que durante la tarde de este jueves había reservado boletos y alojamiento en la capital española.

Santiago-Bernabéu.jpg

Después de una reunión con Guillermo Barros Schelotto y el plantel, Daniel Angelici expuso cuáles serían los riesgos de nos presentarse al partido en caso que más adelante el Tribunal de Apelaciones de la Conmebol o, en caso de llegar, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés).

En ese caso, el club podría afrontar una descalificación o una sanción severa a futuro y por eso la Superfinal sí o sí se disputará, aunque no es seguro que no haya una vuelta de tuerca más adelante que vuelva a cambiar el panorama. El Xeneize jugaría bajo protesta, pero retrocedió en su postura de no presentarse.

La decisión de la Conmebol fue dada a conocer al mismo tiempo que el Tribunal de Disciplina fallara que no había motivos para quitarle los puntos a River pero sí fue multado.

Embed Final de la CONMEBOL Libertadores 2018 se jugará el domingo 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu de Madrid.

https://t.co/qZIHEpxGQw pic.twitter.com/pF2xxY74cZ — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 29 de noviembre de 2018

LEÉ MÁS

El Tribunal Disciplinario de Conmebol no hace lugar al reclamo de Boca

Gallardo: "Estoy convencido que la final se va a jugar, yo la juego donde sea"

Supercaliente: D'Onofrio boqueó, el Xeneize contestó