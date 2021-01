Confirmado: Messi fue sancionado por la piña que derivó en expulsión

La sanción de Messi fue confirmada por la jueza de la Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según consignó la agencia de noticias DPA.

Messi fue expulsado por el árbitro Gil Manzano, quien constató con el VAR una agresión sobre el delantero de Athletic Club Asier Villalibre, durante la prorroga de la final disputada en Sevilla.

Esta tarjeta roja significó la primera del rosarino en 753 partidos con la camiseta de Barcelona.

Paradójicamente y como quedó dicho, el rosarino de 33 años volverá a estar disponible para la fecha 21 del torneo español, en la que el Barcelona se deberá medir ni más ni menos con el Bilbao de nuevo.

Ese será el momento en el que Messi vuelva a verse las caras con Asier Villalibre, quien "perdonó" a la "Pulga" por el golpe que recibió y le valió la expulsión.

"A mí me parece clara. Yo le meto cuerpo para que no fuera adelante y él se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara, y yo creo que es agresión clara", declaró Villalibre.

"Al final es normal, esa impotencia, ese minuto. Al ir perdiendo, un jugador se puede frustrar, no pasa nada. No hay que entrar en polémicas, todos los equipos hacen faltas", completó.

El árbitro reflejó en el acta del encuentro que Messi "fue expulsado por golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado".