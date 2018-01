“No hay relación. No tengo relación con ella en este momento”, aseguró Moyano en diálogo con ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?. “No hay posibilidad de reconciliación. Prefiero no hablar de eso, me llamaron para hablar del tema sindical”, finalizó molesto sobre la separación.

Los rumores circularon desde el comienzo del verano, cuando la rubia se fue de vacaciones sola con sus hijas a Punta del Este y él se quedó en Buenos Aires. Sin embargo, la modelo publicó una foto de la pareja en la playa disipando los comentarios.

Ahora, Neumann borró todo tipo de publicación en donde se la veía con Moyano, aunque nadie resiste un archivo.

