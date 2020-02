Coppola habló de su polémica fiesta: "¿Me iba a quedar sentado?"

En uno de los videos se lo puede ver a 'Guillote' bailando junto a un grupo de extranjeros, en lo que pareciera ser un restaurante o un salón. La música suena fuerte y el empresario es el centro de atención de todos los presentes. Coppola baila sobre una mesa sin inhibirse en absoluto y le apoya sus partes íntimas a una joven, quien se ríe y sigue bailando, mientras todos los que se encuentran en el lugar vitorean y aplauden.

COPPOLA.jpg Coppola habló de su descontrolada fiesta en Ibiza que generó polémica en las redes.

En el otro video, Coppola realiza amaga con sacarse el pantalón, mientras otro hombre que hace una suerte de striptease.

Durante el móvil, el ex representante de Maradona tuvo un intercambio con Moria Casán, quien celebró su actitud en la fiesta. "Está buenísimo, las fiestas están para eso, para divertirse. Está bueno Guille, haciendo un trencito muy erótico", manifestó La One, mientras en el programa repasaban las polémicas imágenes.

"Eso lo hago yo en el teatro. Los señores y las señoras se descomponen de risa. La gente se divierte, porque la fiesta es fiesta", aseguró Moria, antes de realizar un controvertido comentario. "Esa señorita no creo que vaya al INADI porque vos hiciste eso", dijo en alusión al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y la mujer a la que Coppola le apoya sus partes íntimas. "Eso es diversión y pasarla bien. Lo otro es 'rompepelotez' . Imaginate que yo voy a una fiesta, vos me la apoyas y yo voy al INADI y digo 'Coppola me la apoyó'", remarcó la conductora de Incorrectas.

En las redes, las imágenes de Coppola generaron críticas, memes y humoradas. Incluso algunos recordaron otras fiestas descontroladas del ex representante de Maradona.

Gabriel on Twitter Coppola vamos a toma algo.??

Si pero algo tranki nomas pic.twitter.com/WX9yHzjIKi — Gabriel (@Gabriel_la4vc) February 17, 2020

LA CIELO 103.5 on Twitter Vos: - Che, ¿qué hacemos esta noche? Hagamos algo tranqui, que mañana es lunes y tenemos que labu...-



Coppola pic.twitter.com/wbbf0Wh02w — LA CIELO 103.5 (@LaCielo1035) February 17, 2020

Martha M. Lamartha on Twitter EL AMIGO DE COPPOLA ES LA VENUS DE MILO pic.twitter.com/knWkyCuSXK — Martha M. Lamartha (@marthalamartha) February 17, 2020

Negro Baltasar on Twitter - Que asco Guillermo Coppola.

- Uy sí, recién vi lo del video.

- ¿Que video? — Negro Baltasar (@BaltaBlack) February 17, 2020

zim on Twitter Cris Morena, Coppola enfiestado y el humor de 1995 de Elizabeth Vernaci pic.twitter.com/WnoGFenxEW — zim (@misantropia07) February 17, 2020

Diego Alarcón on Twitter Como va salir el país adelante si los jovenes admiran a Guillermo Coppola. Estamos destinados al fracaso. — Diego Alarcón (@Diegoalaok) February 17, 2020

Ricardo on Twitter Si Nelsón Castro diagnosticó a Florencia con una foto, quiero ver sus conclusiones con el video de Coppola? — Ricardo (@morenoartu) February 17, 2020

Kari on Twitter Soy la única persona a la cual le parece estúpido y no le causa ninguna gracia el video de coppola??? #verguenzaajena — Kari (@KariBur89) February 18, 2020

Fede Jimenez on Twitter De coppola, siguiendo con el tuit anterior que te lei, solo me queda pensar, como hace para ser el idolo popular del periodismo cuando el hizo mierda a Maradona, le daba falopa hasta para lavarse los dientes y le orquestaba cada joda. — Fede Jimenez (@EdJimenez3) February 18, 2020

Ariel Tarico on Twitter Parece que en la fiesta de Guillote había más gente

( Entrevista en el programa #AquiPetete de @radiomitrecba ) pic.twitter.com/vUcsHoxSo6 — Ariel Tarico (@taricoariel) February 18, 2020

