Cordera amplió su declaración indagatoria en compañía de su nuevo abogado, Fernando Burlando, y dijo que fue mal interpretado por sus dichos en una clase de periodismo.

"No sabía que me estaban filmando. Me siento traicionado por la escuela y la concurrencia. En ningún momento cometí ningún delito, se prestó a la edición de mis frases y a sacarlas de contexto", dijo el músico.

"La interpretación que hace el juez de lo que yo digo no es lo que yo digo sino lo que el juez interpreta y eso me parece incorrecto", dijo el músico en paralelo también a culpar a los medios de comunicación porque consideró que fue mal entendido lo que dijo.

Recordó Cordera que al final de aquella charla ante alumnos de periodismo dijo: "para mí, la parte importante en una pareja es el amor y digo no a la violencia de género".

"Siento que estoy siendo juzgado por las repercusiones que tuvieron las interpretaciones de mis frases", se quejó el cantante, quien pidió a "la Justicia que sea juzgado por lo que verdaderamente" dijo y "no por la traducción que hicieron los medios de las palabras".

Incluso su abogado Burlando le pidió saber con qué palabras define a la mujer y respondió "mamá, compasión, misterio, profundidad".

"Nunca jamás ninguna persona me ha acusado de violentarla. De ninguna manera yo pensé que estaría estimulando a los asistentes o a cualquier otra persona a la violencia", afirmó.

El músico aseguró además que no sabía que estaba siendo filmado pues de aquellas imágenes surgió la causa penal que ahora lo tiene en la mira por el delito de incitación a la violencia y actos discriminatorios.

Semanas atrás, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por el delito de incitación a la violencia colectiva y el embargo de 500 mil pesos que en primera instancia le había fijado el juez Canicoba Corral.

"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente", había dicho Cordera en una charla para estudiantes de periodismo en agosto del año pasado lo que fue el puntapié de la denuncia en su contra.

LEÉ MÁS

Cordera dijo que buscó ser "provocativo" para despertar interés en la charla

Gustavo Cordera irá a juicio oral por incentivar a la violencia de género

Cordera trató de justificarse: "Era un ejercicio de psicodrama"