La tremenda historia

“No puedo hacer nada. Vivo para el tratamiento. Tengo que estar siempre libre para hablar con los doctores, pendiente de las gotas, de estar controlado todo el día. Intento leer o ver la tele, pero no puedo. No puedo hacer nada”, confesó el entrenador español a un medio de su país en los últimos días.

Se dejó estar. Recién el 8 de diciembre, tras pasarla mal varios días, acudió al hospital: "Me habían dicho que no era nada, pero después de un partido contra el Panathinaikos empecé a ver luces blancas y decidí ir al médico. Allí me dijeron que lo que tenía era más grave y me trasladaron a Larissa. Me dijeron que tenía una bacteria agarrada a las córneas y me llevaron a Salónica, donde estuve otro mes y medio sin mejorar nada".

Desesperado, Juan Ferrando decidió consultar otros especialistas: "Ellos han dado con la medicación, pero pasará un tiempo hasta que pueda estar al 100%".

Por lo pronto, apenas ve "destellos, letras o algunos colores, pero leer, por ejemplo, es inviable". Tampoco puede llevar una vida independiente: "Si voy a algún sitio que no conozco me tienen que acompañar. Estoy centrado en realizar el tratamiento con el máximo rigor posible. No me han dado fechas, pero los médicos insisten en que haga vida cotidiana en la medida de lo posible".

A pesar de perder la visión, en un primer momento Juan Ferrando intentó dirigir al Volos desde el hospital, llegando a ganar frente al Panionios y cosechando un empate en casa ante al Olympiacos: "Lo intenté hasta el 22 de diciembre, pero empezaron a surgir problemas internos y decidí desligarme". ¿Le soltaron la mano del club?

Fue entonces cuando, a pesar de su delicado estado, comenzó a recibir ofertas de trabajo: "Hubo un club que disputa competición europea que estuvo muy interesado. La presidenta me dijo que me esperaría y me sentí muy halagado, pero tuve que decir que no. Estamos a finales de enero y sigo igual. Los médicos dicen que internamente hay mejorías, pero sigo incapacitado", culminó sobre su calvario.

Triste, el neuquino Torres lo alienta

“Me afectó en lo personal porque es buena persona, buen entrenador y no es lindo que pasen estas cosas. Me tocó tenerlo de cerca, espero que se recupere lo antes posible. Ahora tenemos entrenador nuevo”, lamentó el crack neuquino, Joaquín Torres, que le tiene un cariño especial.

image.png

“Mandarle energía para que se recupere lo antes posible. Es el técnico que estaba cuando llegué y el que me puso, creyó en mí”, señaló, agradecido, a este diario.

Y recordó cómo se dio todo, corroborando lo ya expuesto por su ex entrenador. “Arrancó con una irritación, ni él ni nadie le dieron mucho interés. Fueron pasando los días, le costaba ver, lo tuvieron que internar. Pasó navidad en un hospital pero resulta que había sido un virus que le infectó todo el ojo. Le hicieron un par de operaciones, probablemente recupere un ojo pero le tomó el otro”, precisó Torres.

La vida tiene situaciones dolorosas e inexplicables como esta que atraviesa un exitoso entrenador y que roza de cerca a una joyita neuquina.

