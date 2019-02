Crespi: "si le sacan la copa a River como creo, voy a festejar 154 años"

La final de la Copa Libertadores que ganó River (3-1) en el Santiago Bernabéu el 9 de diciembre se sigue jugando. Es que para Boca, el partido todavía no terminó. Al menos para la dirigencia, que aguarda con expectativas el resultado del reclamo que en su momento realizó ante el Tribunal Arbitral del Deporte de la Conmebol. El ex dirigente Juan Carlos Crespi -hoy sin cargo en la comisión directiva- dijo ayer que la pro testa que presentó el club Xeneize para que le den por ganado el partido tras la agresión que sufrió el plantel rumbo al Monumental está bien encaminada y sería favorable. Anticipó que el fallo saldría en mayo o en junio. En aquel momento Boca hizo una presentación formal considerando que era injusto que el partido tuviese que jugarse cuando el reglamento plantea dar por ganado el juego ante una situación de agresión como la sufrida por el plantel Xeneize cuando se dirigía a jugar la revancha en el Monumental. “Creo que vamos a tener un resultado positivo” dijo Crespi y agregó: “Si es así voy a festejar 154 años porque se la sacan a River, no porque se la den a Boca sino porque se la sacan al que la ganó injustamente”, afirmó con sorna. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tiene la decisión final en sus manos. En este sentido Crespi aseguró que “Boca está trabajando bien con el TAS y lo está haciendo sólo por una cuestión estrictamente de justicia, no por tener privilegios en el escritorio como nos hicieron a nosotros en el 2015”, recordó el dirigente sobre el gas pimienta.