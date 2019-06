Crespo: "Me quería quedar, es como una revancha"

“Me pareció un precio demasiado alto el que me tocó pagar, me golpeó en lo anímico”, recordó el jugador ayer, después de haber renovado con la institución albinegra por un año más.

A la vuelta de Cutral Co comenzaron las gestiones con Nicolás Caprio, quien rescindió en La Pampa con Ferro de Pico y regresó a La Visera

“Lo vi injusto, pero son decisiones del entrenador. No me gusta decir que esto es una revancha, pero sé que estoy capacitado para estar en el arco de un equipo del Federal, porque ya me ha tocado y me quería quedar en un club que me encanta”, cerró.