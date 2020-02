Causa del estallido

En Los ángeles de la mañana Karina Iavícoli contó que el motivo de su crisis estaría relacionado a Matías Defederico, su ex marido y padre de sus tres hijas.

“Está teniendo problemas de vuelta con Defederico. Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también. También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado”, aseguró la periodista.

Por su parte, Mariana Brey agregó: “Hablé varias veces con Cinthia el martes y estuvo todo el día ocupándose de las chicas, comprando los uniformes, fue al colegio a hacer un trámite, etc. Creo que realmente colapsó y siento que está mal. Desconozco lo de Defederico pero está sobrepasada porque está ocupándose de todo”.

