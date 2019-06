Cristina presenta su libro hoy en Santiago del Estero

El acto de presentación del libro será en el Forum Centro de Convenciones. La entrada es con invitación (se prevé la asistencia de más 2000 personas a este moderno espacio, ex estación de Ferrocarril que fue reciclada hace unos años). Pero afuera se espera que una multitud siga a través de pantallas gigantes las palabras de Cristina.

La ex presidenta no tiene previsto realizar actividades oficiales durante la mañana, pero trascendió que podría caminar las calles céntricas, recibir a la dirigencia del PJ local (alineado con ella) y hasta se mencionó que llegarían a la provincia los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Lucía Corpacci (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa) y “algún otro de peso”, dejaron trascender desde su entorno (aunque esto no terminó de ser confirmado oficialmente). Oscar Parrilli es el que está en el “operativo organización” de la ex presidenta.