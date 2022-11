Cuál fue la condición que puso Camila Homs para viajar a Qatar con los hijos de Rodrigo de Paul

“Hay una información muy importante de Camila Homs que me la cuenta una fuente inobjetable, no voy a decir quién me lo dijo. Está confirmado que ella no va al Mundial en su primera fase ni tampoco sus hijos”, contó el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen en su programa de Mitre Live.

Completando con la información, el conductor explicó cuál sería la condición que habría impuesto Homs para poder viajar: que Argentina clasifique a las semifinales del Mundial.

"En algún momento se especuló con la posibilidad de que vayan los hijos de Camila a Qatar, alguien me decía el fin de semana que si ella va a Qatar será para los partidos finales, ella quiere que sus hijos disfruten con su padre si es campeón del mundo”, cerró el periodista.

Recordemos que la cosa no quedó del toda bien entre Camila y De Paul tras el fin de la relación entre ellos. En primer lugar, ella decidió llevar a la justicia lo relacionado a la cuota alimentaria de sus hijos de la cual debe hacerse cargo el futbolista.

“Rodrigo es buen chico, pero gracias a Dios no está con Camila. No es un chico para Camila, esa es la verdad. Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo”, comentó el papá de Camila en relación con unos rumores que afirmaban que el jugador podría volver con su ex tras una crisis con Stoessel.

A los rumores de crisis con Tini y de una posible reconciliación con la madre de sus hijos, De Paul los silenció con el tierno detalle de incluir tres ‘T’ en su botín que utilizará en el Mundial en claro homenaje a la Triple T. Además, la cantante felicitó en público al futbolista cuando se confirmó que era convocado a la competición más importante del deporte rey.