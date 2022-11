El papá de Camila Homs no quiere saber más nada con Rodrigo de Paul

Pero ahora, Horacio Homs volvió a estar en la agenda mediática cuando fue entrevistado para Mitre Live con Juan Etchegoyen. Allí, soltó varias frases contundentes.

El papá de Camila Homs liquidó a Rodrigo De Paul_ “Mi hija se merece otra cosa y gracias a Dios ya no está con él” _ Radio Mitre - Google Chrome 2022-11-16 15-36-36.mp4 El papá de Camila Homs habló de todo

“Rodrigo es buen chico, pero gracias a Dios no está con Camila. No es un chico para Camila, esa es la verdad. Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo”, comentó en relación con unos rumores que afirmaban que el jugador podría volver con su ex tras una crisis con Stoessel.

De Paul y Camila estuvieron juntos durante 12 años y comparten dos hijos en común, sin embargo, el papá de ella contó que: “Él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa, está muy bien como está”.

“Hemos pasado por muchas cosas. Esto para mí es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para Camila. Entonces, cuando es lo mejor para un hijo se pelea y ya no se habla más de la separación”, agregó.

Por último, en cuanto a los chismes sobre reconciliación expresó: “No hubo ningún intento de ninguno de los dos. Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo. Fue todo muy duro al principio con lo que pasó”.