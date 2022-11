Tini Stoessel contó por qué no irá al Mundial de Qatar

La razón por la cual la cantante anunció que no estará presente, al menos para los primeros días del Mundial de fútbol, es debido a que tiene compromisos laborales. La Triple T tiene una agenda muy cargada de shows pendientes y no llega a viajar a Qatar por el momento.

Rodrigo de paul cami homs tini portada.jpg

Sin embargo, en Doha, capital del país mundialista, ya se encuentra Francisco Stoessel, quien mantiene un gran vínculo con el jugador del Atlético Madrid. El joven partió rumbo a ese país asiático, no para alentar a su cuñado y a la Selección Argentina, sino para organizar algunas fiestas como DJ, según informaron en Socios del Espectáculo, el programa de Canal Trece.

“Eso no lo sé todavía por el tema del trabajo. Pero mi familia sí va a estar", fue lo que dijo la artista cuando desde ese mismo programa de espectáculos le preguntaron si iría al Mundial hace un tiempo atrás. En aquel entonces había aclarado que aún desconocía que otros eventos iban a estar presente en su agenda entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, tiempo en el que se disputará el Mundial de Qatar.

"Me encantaría que ella me pueda acompañar en un evento tan importante, pero ella tiene muchos shows y no sé cuándo termina. Ale, el papá, se estaba recuperando y me gustaría también que puedan ir. Su hermano también. No tocamos ese tema, pero sí me gustaría obviamente que vengan con mi familia", fue lo que respondió De Paul cuando le preguntaron sobre el tema.