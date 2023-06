Espectáculos La Mañana Paula Chaves Cuál será el nuevo trabajo de Paula Chaves en Canal 13

La modelo y conductora regresa al canal donde alcanzó la fama y se hizo de un lugar privilegiado en el ambiente.







Paula Chaves.

La televisión, en demasiados sentidos, ya no es como antes. Y mucho menos en cuanto a la exclusividad de sus figuras y principales caras. Antes “eran” de un canal o de otro. Ahora, más cerca del ritmo cambiante del fútbol, el libro de pases de la TV abierta está a la orden del día. Con lo cual no debería sorprender que la modelo y conductora Paula Chaves, la cara del reality que fue furor durante la pandemia, Bake Off en Telefe, se sume a las filas de El Trece.

3.JPG Paula Chaves. Sucedió en los últimos días: la modelo y conductora debutó al frente de Pasaplatos famosos, continuará la próxima semana de lunes a viernes a las 18:30, en el espacio que deja vacante Canta conmigo ahora y a la espera de Ahora caigo, el nuevo ciclo de entretenimientos que comandará Darío Barassi.

“No puedo entender a esa gente que se sorprende porque cambiás de pantalla. Somos conductores, podemos laburar en un lugar, en otro, no pasa nada, no traicionás a nadie. Esto que estoy por hacer no significa que no pueda volver a Telefe. De hecho, trabajé un montón en ese canal, pero yo arranqué en El Trece”, cuenta la ganadora del reality “Súper M 2003″ en una entrevista a Clarín.