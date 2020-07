¿Cuál será el plan económico pos pandemia del Gobierno?

Al anunciar la nueva etapa de la cuarentena, Fernández afirmó que evalúa una "serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional y acordadas con los gobernadores para potenciar las economías regionales".

"El AMBA no necesita lo mismo que la región centro. Son cosas diferentes", consideró el Presidente junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Estamos trabajando en organizar una serie de medidas impulsadas por el Estado nacional para todo el país, pero también tienen la particularidad que quiero, que es un plan de salida región por región", subrayó.

El jefe de Estado remarcó: "Está claro que estamos pensando en las medidas post-pandemia con la incertidumbre que esto genera. Lo que tenemos que ver es cómo ayudamos a ciertos sectores".

Tras dar a conocer que se concretará una apertura "escalonada" de la cuarentena, Fernández manifestó: "Tengo en cuenta a los comerciantes con comercios cerrados y a la gente que tiene que salir a trabajar para recuperar su ingreso cotidiano".

"Eso me preocupa y quiero ayudarlos a que puedan a hacerlo. Quiero advertir a todos que el riesgo existe y el virus está dando vueltas", enfatizó. En ese sentido, advirtió: "No me va a temblar el pulso en dar marcha atrás, si es que la cosa se va de las manos".

También se refirió a la asistencia financiera estatal como el Ingreso Familiar de Emergencia, y garantizó: "Lo vamos a seguir haciendo mientras dure la emergencia".