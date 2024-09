Cuando Puerto Madryn frenó a los marines: a 40 años de una gesta popular post guerra de Malvinas

Puerto Madryn fue escenario de un hito en la historia argentina reciente , cuando el 10 de septiembre de 1984 una multitud autoconvocada impidió que la flota estadounidense Atlantic South Force atracara en el muelle Almirante Storni, el mismo de esa ciudad de Chubut en el que muy poco antes, la gente había recibido con honores a cientos de ex combatientes argentinos de la Guerra de Malvinas.

Primeros pasos de la democracia

Con la presidencia de Raúl Alfonsín, en 1984 la democracia daba sus primeros pasos tras casi ocho años años de dictadura militar. En este contexto, el 25º aniversario del operativo UNITAS -el programa de maniobras conjuntas de EEUU con armadas de Latinamérica para estrechar lazos- ofrecía la oportunidad al entonces canciller Dante Caputo de recomponer las relaciones diplomáticas con la potencia mundial, deterioradas por su cooperación con Gran Bretaña durante el conflicto bélico en Malvinas.

Madrynazo2.jpg La gente rumbo al puerto, decidida a impedir la llegada de la flota estadounidense.

Con ese objetivo, gobierno otorgó entonces el permiso para que la flota norteamericana se aprovisionaran en Puerto Madryn, acaso sin calcular el fuerte rechazo que esto generaría en una ciudad que -como toda la Patagonina- había vivido de cerca el dolor de la guerra.

La llegada de la flota al muelle que había quedado convertido en un espacio de conmemoración y memoria de los héroes de Malvinas, fue vista por una gran cantidad de habitantes de Madryn como una afrenta.

A pesar de los intentos oficiales por mantener bajo total hermetismo la infromación sobre la llegada de los buques, medios locales y los trabajadores portuarios difundieron la noticia, y el rechazo creció.

Madrynazo4-Jornada.jpg El rechazo a la llegada de uno de los barcos de la flota estadounidense, que terminó retirándose del puerto.

La reacción de la comunidad, entonces, no se hizo esperar. Se creó una Comisión Multisectorial que permitió que la comunidad se organizara rápidamente y, el 9 de septiembre, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn declaró "presencia no grata" a la flota estadounidense en una sesión extraordinaria celebrada un día algo inucual: domingo. La urgencia y el descontento generalizado no daba lugar a demoras.

Marcha, marines en retirada y legado del "Madrynazo"

Finalmente, la flota naval estadounidense llegó a Puerto Madryn, y su buque insignia, el US Thorn, amarró en el puerto. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue contundente: el 10 de septiembre, una multitud salió a las calles en una gran marcha que se dirigió al muelle para impedir el desembarco. Algunos incluso acamparon un día antes de la llegada de los buques, demostrando la firmeza de su rechazo.

Desde la cubierta del destructor estadounidense intentaron repeler a los manifestantes arrojando agua, pero no fue suficiente para disuadir la resistencia popular. Ante la presión y la presencia masiva en las inmediaciones del puerto, el US Thorn no tuvo más opción que desamarrar y retirarse junto con los demás barcos de la flota.

Madrynazo3-Jornada.jpg La noticia en el diario Jornada, con las imágenes del fotógrafo Daniel Feldman: por el 40 aniversario, en Puerto Madryn inauguraron una muestra oficial con registros como éste de aquel 10 de septiembre.

El triunfo de la comunidad fue celebrado con la multitud entonando el himno nacional argentino. Ante el clamor popular, al día siguiente la Legislatura de Chubut adhirió por unanimidad al repudio a la flota norteamericana.

En 2008, a través de la Ordenanza 6.965, se instituyó el 10 de septiembre como el "Día del Madrynazo: por la Identidad y la Memoria Colectiva". La fecha busca recordar y honrar la movilización popular que desafió las políticas oficiales en pos del reclamo de soberanía y el reconocimiento a los héroes de Malvinas.

Hoy, cuatro décadas después, el Madrynazo sigue siendo un símbolo de resistencia y unidad para la ciudad de Puerto Madryn, y un recordatorio de que, en momentos clave, el sentir del pueblo puede ser más fuerte -al menos en lo simbólico- que un gobierno central o la mísmísima flota de la principal potencia mundial.