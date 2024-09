Río Gallegos: recuperaron la placa que recordaba al único santacruceño caído en Malvinas, perdida en 2010

Tras el incendio comenzó una campaña para ayudar a Ruiz, quien defendió la soberanía como artillero antiaéreo en la pista de Puerto Argentino. Entre quienes la difundieron estuvo el dirigente político Diego Bavio (Unir Santa Cruz).

Tres días después del incendio, el 13 de julio, Bavio recibió un llamado. “Un gran amigo que trabajaba en el gobierno de la ciudad (de Buenos Aires), recorriendo lo que había quedado, se encontró la placa de José intacta. La única que sobrevivió, la única que quedó intacta“, contó el dirigente.

Este amigo de Bavio, que ahora reside en Santa Fe, había guardado consigo la placa desde entonces. La publicación en redes sociales sobre la campaña para colaborar con Ruiz le recordó que tenía pendiente hacer llegar esa placa al sur.

De Santa Fe a Río Gallegos

La cuestión a resolver era que ninguno de los dos conocía a Sonia Cárcamo ni a José Bernardino Ortega, los padres del héroe santacruceño. A través de Ruiz, lograron llegar a ellos.

Screenshot_3.jpg Sonia Cárcamo, la mamá del soldado de Río Gallegos caído en Malvinas.

Sonia recordó que hace un tiempo habían hablado con su marido sobre la posibilidad de visitar el Paseo Malvinas de Buenos Aires. Pero sabía “que en la ocupación habían roto todo”. “Cuando aparecieron con esto, fue una sorpresa”, manifestó.

Algo que sorprendió tanto a los padres del héroe como a quienes recuperaron la placa fue el buen estado de conservación. “Pareciera que recién hubiesen hecho la placa“, admitió Ruiz.

La emoción por el recuerdo

Sonia y su esposo habían participado de la inauguración del paseo del Parque Indoamericano, pero tras el vandalismo no regresaron. “Muchas veces en las placas el valor es sentimental, uno sabe que lo ha hecho gente que trabajó durante meses poniendo los árboles, las banquetas. Y de golpe y porrazo rompieron todo. Yo nunca volví”, comentó.

La mujer no conoce a la persona que en Santa Fe cuidó de la placa de José, pero igualmente valoró lo hecho. “Quiero agradecerle por conservar todos estos años. Si esto ha pasado, por algo debe ser“, dijo.

“José se materializa, él me acompañó mucho tiempo, me ha tocado, por ahí sentía (su mano en el hombro), muy pocas veces lo he comentado, pero es así”, completó.