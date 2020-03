Cuando todo queda en familia: el emotivo video de Residente

En las imágenes, se ve que padre e hijo están vestidos con el mismo uniforme de béisbol y luego se dan un cálido y tierno abrazo, mientras están en medio de un “campo de baseball”.

Residente on Twitter Mañana me conocerán más personalmente, mañana les presento a Milo a las 7pm hora Puerto Rico. #René pic.twitter.com/4ho2kb68E6 — Residente (@Residente) February 26, 2020

Sensaciones

Fandiño, ex mujer del cantante, compartió en Instagram un fragmento del video con el encuentro de René con Milo. En el posteo, expresó: “Siempre familia”.

Siempre Familia ❤️❤️ @residente

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami”, explicó René “Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, concluyó el ex Calle 13.