Cuando un amigo se va... Landeiro dejó de ser DT de La Amistad

"No voy a continuar en el club pero los dirigentes me han entendido. Queda la mejor relación con la gente de La Amistad y estoy muy agradecido", reveló el a la vez ex entrenador de Independiente de Neuquén y Deportivo Roca al Búnker Deportivo, confirmando su renuncia.

El presidente de la institución, Carlos Rojas ratificó que el ciclo del Coco llegó a su fin por decisión del director técnico. "Fue él quien resolvió no continuar. Aduce estar cansado. De nuestra parte lo entendemos y queda una buena relación", sostuvo el titular de la entidad a LM Neuquén.

Asimismo, el directivo adelantó que el apuntado para reemplazar a Landeiro es Fabián Pacheco, de último paso por Argentinos del Norte. Eso sí, tendrán competencia en la región ya que a la vez lo quiere Independiente de Neuquén, que incluso ya comenzó las gestiones con el técnico.

Lo cierto es que justo el día del amigo La Amistad se quedó sin DT. Al menos se fue de manera amistosa.

